Семь дронов сбили над Тульской областью: власти сообщили о последствиях
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Над Тульской областью уничтожили семь украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
«В период беспилотной опасности подразделениями Минобороны РФ уничтожены 7 украинских беспилотников», — пишет чиновник.
Пострадавших в результате атаки нет. По предварительным данным, повреждений зданий и объектов инфраструктуры также не зафиксировано. Губернатор призвал жителей соблюдать меры безопасности и напомнил номера экстренных служб: 01, 101 и 112.
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