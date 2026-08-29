Семь дронов сбили над Тульской областью: власти сообщили о последствиях

Над Тульской областью уничтожили семь украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«В период беспилотной опасности подразделениями Минобороны РФ уничтожены 7 украинских беспилотников», — пишет чиновник.

Пострадавших в результате атаки нет. По предварительным данным, повреждений зданий и объектов инфраструктуры также не зафиксировано. Губернатор призвал жителей соблюдать меры безопасности и напомнил номера экстренных служб: 01, 101 и 112.