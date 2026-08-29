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Регион
29 августа, 05:31

Семь дронов сбили над Тульской областью: власти сообщили о последствиях

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Над Тульской областью уничтожили семь украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«В период беспилотной опасности подразделениями Минобороны РФ уничтожены 7 украинских беспилотников», — пишет чиновник.

Пострадавших в результате атаки нет. По предварительным данным, повреждений зданий и объектов инфраструктуры также не зафиксировано. Губернатор призвал жителей соблюдать меры безопасности и напомнил номера экстренных служб: 01, 101 и 112.

В Ростовской области при атаке ВСУ пострадали семь человек
В Ростовской области при атаке ВСУ пострадали семь человек

Ранее мужчина пострадал в результате падения обломков беспилотника в Тульской области.

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Андрей Бражников
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