Учитель подарил любимой ученице ручку со скрытой камерой

Британскому учителю естествознания Мэтью Удаллу бессрочно запретили работать по профессии после истории со скрытой камерой, которую он тайно передал ученице младше 13 лет. Такое решение приняло Агентство по регулированию преподавательской деятельности Великобритании, пишет Metro.

Инцидент произошёл в Уорикшире в июне 2022 года. Педагог подарил школьнице ручку со встроенной видеокамерой и предложил использовать её дома для записей в дневнике, предварительно переодевшись. Девочка ничего не подозревала.

В итоге ученица сама заметила камеру и рассказала о находке подруге и другому преподавателю. Информация дошла до директора, а уже в следующем месяце Удалла задержала полиция.

В 2024 году мужчина признал вину по двум эпизодам, связанным с преступлением сексуального характера против ребёнка и попыткой тайного наблюдения. Суд назначил ему 31 месяц заключения.

Дисциплинарная комиссия пришла к выводу, что действия педагога имели сексуальную мотивацию и могли причинить ученице серьёзный вред. Отдельно регулятор отметил, что Удалл пытался скрыть происходящее от родителей девочки и не продемонстрировал достаточного понимания тяжести содеянного. Вернуться к преподаванию ему не разрешили даже в будущем.

Ранее Life.ru сообщал о похожем уголовном деле в Москве: 47-летнего мужчину задержали по подозрению в распространении запрещённых материалов с детьми, а во время расследования выявили ещё один эпизод, связанный с несовершеннолетней дочерью его сожительницы.