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29 августа, 06:03

Дроны «Южной» уничтожили укрытие ВСУ и пикап под Краматорском

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nesterenko Maxym

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nesterenko Maxym

Подразделения войск беспилотных систем группировки «Южная» уничтожили укрытие с военнослужащими ВСУ и пикап на Краматорском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, расчёты беспилотных систем 4-й отдельной мотострелковой бригады обеспечивали огневую поддержку наступающих подразделений в районе Кондратовки. Во время боевой работы операторы обнаружили укрытие с личным составом противника. После этого по цели нанесли точный удар.

«Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям в районе Кондратовки, расчеты беспилотных систем 4 отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск в ходе боевой работы выявили укрытие с живой силой противника. Точным попаданием цель была уничтожена», — говорится в сообщении.

Кроме того, разведывательные дроны той же бригады обнаружили пикап ВСУ в районе Дружковки. Машину также уничтожили в результате удара. В Минобороны уточнили, что обе цели были выявлены операторами беспилотных систем в ходе выполнения боевых задач на Краматорском направлении.

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