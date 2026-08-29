Дроны «Южной» уничтожили укрытие ВСУ и пикап под Краматорском

Подразделения войск беспилотных систем группировки «Южная» уничтожили укрытие с военнослужащими ВСУ и пикап на Краматорском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, расчёты беспилотных систем 4-й отдельной мотострелковой бригады обеспечивали огневую поддержку наступающих подразделений в районе Кондратовки. Во время боевой работы операторы обнаружили укрытие с личным составом противника. После этого по цели нанесли точный удар.

«Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям в районе Кондратовки, расчеты беспилотных систем 4 отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск в ходе боевой работы выявили укрытие с живой силой противника. Точным попаданием цель была уничтожена», — говорится в сообщении.

Кроме того, разведывательные дроны той же бригады обнаружили пикап ВСУ в районе Дружковки. Машину также уничтожили в результате удара. В Минобороны уточнили, что обе цели были выявлены операторами беспилотных систем в ходе выполнения боевых задач на Краматорском направлении.