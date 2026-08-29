Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 05:50

Три беспилотника сбили утром 29 августа на подлёте к Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении трёх беспилотников, которые направлялись в сторону столицы. Аппараты ликвидировала система ПВО Минобороны России.

«Три БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин в Telegram утром 29 августа.

По словам мэра, специалисты экстренных служб прибыли на места падения фрагментов беспилотников.

Семь дронов сбили над Тульской областью: власти сообщили о последствиях
Семь дронов сбили над Тульской областью: власти сообщили о последствиях

Всего же средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 313 украинских беспилотников над регионами России.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • ЧП
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar