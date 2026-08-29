Три беспилотника сбили утром 29 августа на подлёте к Москве
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении трёх беспилотников, которые направлялись в сторону столицы. Аппараты ликвидировала система ПВО Минобороны России.
«Три БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин в Telegram утром 29 августа.
По словам мэра, специалисты экстренных служб прибыли на места падения фрагментов беспилотников.
Всего же средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 313 украинских беспилотников над регионами России.
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