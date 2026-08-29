Три беспилотника сбили утром 29 августа на подлёте к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении трёх беспилотников, которые направлялись в сторону столицы. Аппараты ликвидировала система ПВО Минобороны России.

«Три БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин в Telegram утром 29 августа.

По словам мэра, специалисты экстренных служб прибыли на места падения фрагментов беспилотников.

Всего же средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 313 украинских беспилотников над регионами России.