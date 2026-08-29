Подразделения группировки войск «Центр» за минувшие сутки уничтожили более 355 военнослужащих ВСУ и британскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку AS-90 Braveheart. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Кроме того, российские бойцы уничтожили девять автомобилей противника. В операции участвовали общевойсковые подразделения и войска беспилотных систем.

«Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» общевойсковыми подразделениями и войсками беспилотных систем уничтожено более 355 военнослужащих противника, девять автомобилей и 155-мм самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart», — сказал Савчук.

AS-90 Braveheart — британская 155-мм самоходная артиллерийская установка, поставленная Украине. Ранее Life.ru уже сообщал об уничтожении такой техники в зоне ответственности российских подразделений в зоне СВО.