Знание украинского языка помогло нашему бойцу найти схрон с боеприпасами в ДНР
Боец группировки «Центр» обнаружил склад оружия в ДНР благодаря знанию языка
Обложка © ТАСС / Александр Полегенько
Василий Гробовой, руководящий отделением группировки «Центр», сообщил об успешном раскрытии тайника с вооружением в одном из населённых пунктов ДНР. Обнаружить скрытое формирование удалось благодаря уникальному навыку одного из подчинённых.
Боец, проходивший ранее срочную службу в украинской армии, в совершенстве владеет местным языком. Именно этот навык стал ключевым инструментом в спецоперации, получившей название «Грязный Фред».
Командир поставил задачу проверить население, не привлекая лишнего внимания. Военнослужащий успешно перевоплотился в обычного жителя и начал общение с людьми в частном секторе.
«Он пошёл по домам, конкретно общаться с местными жителями, и вот так разоблачили ячейку, в подвале которой оказался склад оружия, патронов, боеприпасов», — пояснил Гробовой в беседе с РИА «Новости».
Благодаря грамотным действиям рядового удалось выявить законспирированную группу, связанную с украинской стороной. Склад с боевыми припасами был оперативно ликвидирован.
Ранее российские штурмовые подразделения, участвовавшие в освобождении населённого пункта Шевченковское в Запорожской области, нашли подземные тоннели. Напомним, что 27 августа Министерство обороны официально сообщило об освобождении села Шевченковское. Благодаря грамотной тактике и слаженным действиям штурмовых групп, несмотря на подготовленные инженерные заграждения и подземные коммуникации врага, населённый пункт перешёл под контроль российских сил.
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