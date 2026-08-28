Василий Гробовой, руководящий отделением группировки «Центр», сообщил об успешном раскрытии тайника с вооружением в одном из населённых пунктов ДНР. Обнаружить скрытое формирование удалось благодаря уникальному навыку одного из подчинённых.

Боец, проходивший ранее срочную службу в украинской армии, в совершенстве владеет местным языком. Именно этот навык стал ключевым инструментом в спецоперации, получившей название «Грязный Фред».

Командир поставил задачу проверить население, не привлекая лишнего внимания. Военнослужащий успешно перевоплотился в обычного жителя и начал общение с людьми в частном секторе.

«Он пошёл по домам, конкретно общаться с местными жителями, и вот так разоблачили ячейку, в подвале которой оказался склад оружия, патронов, боеприпасов», — пояснил Гробовой в беседе с РИА «Новости».

Благодаря грамотным действиям рядового удалось выявить законспирированную группу, связанную с украинской стороной. Склад с боевыми припасами был оперативно ликвидирован.