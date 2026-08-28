Российские штурмовые подразделения, участвовавшие в освобождении населённого пункта Шевченковское в Запорожской области, столкнулись с хорошо подготовленной оборонительной системой противника, включающей подземные коммуникации. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

По словам бойца с позывным Зоха, украинские военные готовились к обороне основательно.

«Много растяжек, мин везде набросано. У них даже есть тоннели», — рассказал боец.

Штурмовик описал эпизод, когда после ликвидации живой силы противника в одном из домов выяснилось, что строение соединено с соседней улицей прорытым ходом длиной от 30 до 50 метров. Подобные скрытые пути позволяли ВСУ оперативно менять позиции или пытаться зайти в тыл наступающим группам.

Другой участник операции, боец с позывным Куляба, отметил, что продвижение к населенному пункту осложнялось необходимостью постоянно преодолевать лесополосы.

«Когда замечали скопление пехоты ВСУ, вызывали удары артиллерии или дронов», — пояснил он. Сложность заключалась и в том, что противник плотно минировал лесные массивы, а также выжигал их, лишая российские подразделения естественных укрытий.

Напомним, что 27 августа Министерство обороны официально сообщило об освобождении села Шевченковское. Благодаря грамотной тактике и слаженным действиям штурмовых групп, несмотря на подготовленные инженерные заграждения и подземные коммуникации врага, населённый пункт перешёл под контроль российских сил.

Ранее российские военные поразили танкер во время разгрузки в порту Измаил Одесской области. Судно доставило на Украину горюче-смазочные материалы. Удар был нанесён с помощью беспилотных летательных аппаратов. Вместе с танкером поражены два резервуара с топливом, которое предназначалось для ВСУ.