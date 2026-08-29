Москвичей ждут тёплые выходные без дождей

В Москве на выходных будет сухо и по-осеннему тепло. В субботу ожидается переменная облачность, дождей не будет, а воздух прогреется до плюс 18–20 градусов. Об этом РИА «Новости» рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«В субботу в Москве ожидается переменная облачность и без осадков. Атмосферное давление в течение дня будет расти», — заявила она.

В воскресенье погода сохранится: осадков не предвидится, но ночи станут чуть теплее благодаря облачности. Ночью в городе будет плюс 10–12 градусов, по области — плюс 8–13. Днём — те же плюс 18–20 в столице и до плюс 20 в Подмосковье. В общем, погода близка к обычной для этого времени года, сообщила синоптик.

Ранее сообщалось, что начало сентября в центральной России будет тёплым, резкого похолодания не ожидается. В первые дни сентября дневная температура в ряде регионов будет выше обычной для этого времени. Погода больше напомнит продолжение августа, чем настоящую осень.