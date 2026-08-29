МИД пообещал ответить Финляндии за пересмотр сделок россиян с жильём

Москва не оставит без ответа возможный пересмотр Финляндией уже заключённых россиянами сделок с недвижимостью. Реакция будет определяться национальными интересами РФ, заявил директор первого Европейского департамента МИД Артём Студенников в интервью РИА «Новости».

Дипломат напомнил, что с июля 2025 года российским и белорусским гражданам запретили приобретать в Финляндии недвижимость. По его оценке, подобное ограничение носит дискриминационный характер.

«В этих условиях нельзя исключать и новых конфронтационных шагов с финской стороны. Без ответа они не останутся. Будем реагировать адекватно, исходя из наших национальных интересов», — сказал Студенников.

Поводом стали заявления финского министра обороны Антти Хяккянена. Власти республики изучают возможность вмешательства в сделки, совершённые гражданами стран вне ЕС и Европейской экономической зоны, в том числе около 20 лет назад.

При этом действующий запрет распространяется на земельные участки. Квартиры в многоквартирных домах в финской правовой системе к такой недвижимости не относятся.

Ранее Life.ru сообщал, что Финляндия почти завершила строительство 200-километрового забора на границе с Россией. Основной участок длиной около 140 км расположен на юго-востоке страны, ещё 60 км — в других приграничных районах. Полностью вводить объект в эксплуатацию планируют в сентябре.