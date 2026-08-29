Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 06:50
25894

Ночь ударов по тылам ВСУ: Армия России продолжила бить по портам и логистике Украины

Минобороны сообщило о целях групповых ударов по портам и логистике ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artur Synenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artur Synenko

Российские войска вечером 28 августа и в ночь на 29 августа продолжили наносить групповые удары по логистической и портовой инфраструктуре Украины, задействованной в интересах ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По данным военного ведомства, целями вновь стали логистические центры и морские порты, которые украинская сторона использует для обеспечения своих вооружённых формирований.

«Вчера вечером и в течение ночи 29 августа ВС РФ продолжено нанесение групповых ударов по логистическим центрам и по морским портам Украины, задействованным в интересах ВСУ», — говорится в сообщении.

Удары по этой инфраструктуре российские военные наносят уже несколько дней подряд. Так, 27 августа ВС РФ поразили объекты в портах Одессы, Черноморска и Рени, использовавшиеся, по данным Минобороны, для доставки и хранения военных грузов.

«Я знал, куда иду»: Тяжелораненый боец СВО прополз 10 км до своих
«Я знал, куда иду»: Тяжелораненый боец СВО прополз 10 км до своих

Накануне Life.ru также сообщал об уничтожении шести хранилищ с военным имуществом ВСУ в Одесском морском порту. Удар по объектам был нанесён российскими беспилотниками.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Минобороны РФ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar