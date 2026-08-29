Ночь ударов по тылам ВСУ: Армия России продолжила бить по портам и логистике Украины
Минобороны сообщило о целях групповых ударов по портам и логистике ВСУ
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Российские войска вечером 28 августа и в ночь на 29 августа продолжили наносить групповые удары по логистической и портовой инфраструктуре Украины, задействованной в интересах ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
По данным военного ведомства, целями вновь стали логистические центры и морские порты, которые украинская сторона использует для обеспечения своих вооружённых формирований.
«Вчера вечером и в течение ночи 29 августа ВС РФ продолжено нанесение групповых ударов по логистическим центрам и по морским портам Украины, задействованным в интересах ВСУ», — говорится в сообщении.
Удары по этой инфраструктуре российские военные наносят уже несколько дней подряд. Так, 27 августа ВС РФ поразили объекты в портах Одессы, Черноморска и Рени, использовавшиеся, по данным Минобороны, для доставки и хранения военных грузов.
Накануне Life.ru также сообщал об уничтожении шести хранилищ с военным имуществом ВСУ в Одесском морском порту. Удар по объектам был нанесён российскими беспилотниками.
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