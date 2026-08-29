Один человек погиб и трое ранены во время ночного налёта дронов на Севастополь

Один человек погиб и ещё трое получили ранения во время ночной атаки БПЛА на Севастополь. Российские военные, силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили в общей сложности 26 беспилотников, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Погиб мужчина 1981 года рождения. В момент атаки он находился во дворе своего дома в районе Монастырского шоссе. Глава города выразил соболезнования его родным и близким.

Среди пострадавших — пожилые мужчина и женщина из садового товарищества в том же районе. У обоих диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения средней тяжести. Ещё один молодой человек самостоятельно обратился в больницу после того, как получил осколочные ранения во дворе.

Спасательная служба зафиксировала повреждения восьми частных и трёх многоквартирных домов. В зданиях выбиты стёкла, пострадали крыши, стены и ограждения. Также повреждены пять автомобилей, преимущественно в районе Фиолента.

Ранее Life.ru сообщал, что при массированной атаке БПЛА на Ростовскую область пострадали семь человек. В Ростове-на-Дону госпитализировали четверых, в том числе двух детей, один из которых находится в тяжёлом состоянии. Ещё троим понадобилась помощь в Аксайском районе.