Стоянка топливозаправщиков и 21 хранилище: Объявлены мишени ВС РФ в портах Украины
Минобороны: ВС РФ поразили терминал и 21 хранилище в порту Николаева
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Российские военные нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры в Николаеве и Измаиле. Целями стали терминалы, хранилища и объекты с горюче-смазочными материалами, сообщили в Минобороны РФ.
В порту Николаева поражён морской перегрузочный терминал, а также логистические центры, которые, по данным ведомства, использовались для выгрузки и хранения военных грузов.
Кроме того, удар пришёлся по 18 хранилищам с имуществом военного назначения. Ещё три объекта, как заявили в министерстве, использовались для размещения ГСМ, предназначенного для обеспечения ВСУ.
В Измаиле российские силы поразили стоянку топливозаправщиков и участки, где разгружалось горючее. В Минобороны узнали, что топливо также предназначалось для украинской армии. Удары стали частью продолжающейся операции по объектам логистической и портовой инфраструктуры Украины, которые задействованы в интересах ВСУ.
27 августа российские военные поразили танкер во время разгрузки в порту Измаил. По данным Минобороны РФ, судно доставило на Украину ГСМ; вместе с ним были поражены два резервуара с топливом.
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