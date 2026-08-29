Стоянка топливозаправщиков и 21 хранилище: Объявлены мишени ВС РФ в портах Украины

Российские военные нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры в Николаеве и Измаиле. Целями стали терминалы, хранилища и объекты с горюче-смазочными материалами, сообщили в Минобороны РФ.

В порту Николаева поражён морской перегрузочный терминал, а также логистические центры, которые, по данным ведомства, использовались для выгрузки и хранения военных грузов.

Кроме того, удар пришёлся по 18 хранилищам с имуществом военного назначения. Ещё три объекта, как заявили в министерстве, использовались для размещения ГСМ, предназначенного для обеспечения ВСУ.

В Измаиле российские силы поразили стоянку топливозаправщиков и участки, где разгружалось горючее. В Минобороны узнали, что топливо также предназначалось для украинской армии. Удары стали частью продолжающейся операции по объектам логистической и портовой инфраструктуры Украины, которые задействованы в интересах ВСУ.

27 августа российские военные поразили танкер во время разгрузки в порту Измаил. По данным Минобороны РФ, судно доставило на Украину ГСМ; вместе с ним были поражены два резервуара с топливом.