Школьники сшили для бойцов СВО 200 котиков с красным рюкзаком, как у Струны

Более 200 талисманов в виде котиков с красными рюкзачками, как у Героя России Владислава Головина (позывной Струна), изготовили для участников СВО школьники из амурского села Марково. Игрушки вместе с другой помощью доставит на передовую Народный фронт. Об этом журналистам Life.ru рассказали в самом объединении.

Школькники сшили котиков с рюкзаком, как у Струны. Видео © Народный фронт

Даже во время летних каникул около десяти ребят регулярно приходят в мастерскую местной группы «Рукодельницы». Вместе со взрослыми они плетут маскировочные сети для военнослужащих. Помогать фронту ученики начали по инициативе педагога Екатерины Долбышевой. После начала спецоперации она объединила учителей, родителей и детей, а работу организовали прямо в школьном кабинете.

Сначала добровольцы делали защитные полотна во время перемен, затем присоединились к сельским мастерицам. Позже к сетям добавились небольшие вязаные обереги. Идея создавать котиков с красными рюкзачками появилась после сюжета о Герое России Владиславе Головине с позывным Струна. Именно такой ранец стал отличительным знаком морского пехотинца во время боёв за Мариуполь.

Готовые сети и талисманы Народный фронт регулярно передаёт на передовую. Школьники знают, что каждая сделанная ими вещь попадёт к российским военнослужащим.

Как писал Life.ru, красный рюкзак Героя России Владислава Головина (позывной Струна) во время боёв служил ориентиром для сослуживцев, двигавшихся позади него. Струна пояснял, что сам он яркий рюкзак не выбирал — его принесли военнослужащие. Сначала у него были сомнения, стоит ли использовать настолько заметную вещь, однако больше складывать аккумуляторы и боекомплект было некуда.