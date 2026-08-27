«Здесь будь осторожнее»: Герой России Тута из Якутии рассказал о трёх спасших его на СВО снах

Герой России Андрей Григорьев с позывным Тута рассказал о трёх вещих снах, которые, по его словам, помогли ему выжить во время специальной военной операции. Все три сна он увидел за шесть дней, находясь в тылу противника в селе Трудовое ДНР.

Первое видение пришло к бойцу на второй день, когда он укрывался в подвале. Ему приснились двое погибших друзей, один из которых показал место своей смерти и предупредил быть там осторожнее.

«Позднее именно там меня спалил дрон. Об этом пытались мои пацаны предупредить. Я уже понял: надо верить снам», — рассказал Григорьев ТАСС.

Во второй раз военному приснился телефон с фотографией жены и дочери, а на экране было время 14:26. После пробуждения он решил уходить засветло, поскольку ночью противник имел преимущество благодаря тепловизорам.

Третий сон оказался связан с детьми, которые мёрзли и говорили, что не выдержат до утра. Проснувшись, Григорьев сразу покинул укрытие. По его словам, эти сновидения помогли ему вовремя принимать решения в опасной обстановке.