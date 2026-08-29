Эмоции или логика? Физиономист раскрыла характер людей с тонкими губами
Физиономист Дружкова: Тонкие губы говорят о рациональности, а не злости
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Тонкие губы не стоит воспринимать как признак злого или агрессивного характера, рассказала физиономист Ольга Дружкова. По её словам, такая черта чаще связывается с рациональностью, сдержанностью и привычкой судить о людях по поступкам, а не по словам.
Обладатели тонких губ могут производить впечатление холодных или строгих именно из-за менее эмоциональной манеры общения. В отличие от людей с более пухлыми губами, которым приписывают повышенную чувствительность и потребность в эмоциональном контакте, они больше ориентируются на факты.
«Люди с тонкими губами чаще более рациональны и сдержанны. В общении они опираются не столько на эмоции и красивые слова, сколько на логику», — отметила собеседница «Абзаца».
Кроме того, привычка постоянно контролировать эмоции может со временем влиять и на внешний вид губ. Человек, который часто сдерживает переживания, может непроизвольно поджимать их, из-за чего они визуально становятся тоньше, заключила специалиста.
Ранее Life.ru выяснил, что форма губ может рассказать о характере человека. В частности, тонкие губы в физиогномике связывают с самодостаточностью, целеустремлённостью и способностью комфортно чувствовать себя без постоянного внимания окружающих.
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