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29 августа, 07:39

Эмоции или логика? Физиономист раскрыла характер людей с тонкими губами

Физиономист Дружкова: Тонкие губы говорят о рациональности, а не злости

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Тонкие губы не стоит воспринимать как признак злого или агрессивного характера, рассказала физиономист Ольга Дружкова. По её словам, такая черта чаще связывается с рациональностью, сдержанностью и привычкой судить о людях по поступкам, а не по словам.

Обладатели тонких губ могут производить впечатление холодных или строгих именно из-за менее эмоциональной манеры общения. В отличие от людей с более пухлыми губами, которым приписывают повышенную чувствительность и потребность в эмоциональном контакте, они больше ориентируются на факты.

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«Люди с тонкими губами чаще более рациональны и сдержанны. В общении они опираются не столько на эмоции и красивые слова, сколько на логику», — отметила собеседница «Абзаца».

Кроме того, привычка постоянно контролировать эмоции может со временем влиять и на внешний вид губ. Человек, который часто сдерживает переживания, может непроизвольно поджимать их, из-за чего они визуально становятся тоньше, заключила специалиста.

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Ранее Life.ru выяснил, что форма губ может рассказать о характере человека. В частности, тонкие губы в физиогномике связывают с самодостаточностью, целеустремлённостью и способностью комфортно чувствовать себя без постоянного внимания окружающих.

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Борис Эльфанд
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