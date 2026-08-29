Жапаров провёл смотр 15 тысяч силовиков перед саммитом ШОС

Президент Киргизии Садыр Жапаров провёл в Бишкеке смотр сил и техники, которые задействуют во время саммита ШОС и VI Всемирных игр кочевников. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Смотр войск в Киргизии. Фото © president.kg

Смотр войск в Киргизии. Фото © president.kg

Смотр войск в Киргизии. Фото © president.kg

В гарнизонном разводе участвовали около 15 тысяч сотрудников МВД, Минобороны, МЧС, Минздрава, прокуратуры, пограничной службы и других ведомств. На время международных мероприятий их перевели на усиленный режим работы.

Жапарову показали бронетехнику, водомёты, командно-штабные машины, антидроновые ружья и средства радиосвязи. В смотре также задействовали экипажи скорой помощи, кинологические и конные подразделения. Президент поручил силовикам обеспечить общественный порядок, усилить межведомственное взаимодействие и оперативно реагировать на обращения людей. Главной задачей он назвал безопасность жителей Киргизии и иностранных гостей.

Напомним, саммит ШОС пройдёт в Бишкеке 31 августа и 1 сентября. Всемирные игры кочевников начнутся одновременно с ним и продлятся до 6 сентября. Российский лидер Владимир Путин намерен принять участие в саммите.