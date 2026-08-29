Три человека погибли и девять ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область

Три человека погибли и ещё девять получили ранения при атаках ВСУ на Белгородскую область. О последствиях ударов сообщил региональный оперативный штаб.

Самые тяжёлые последствия зафиксированы в Шебекине. При обстреле частного сектора погибли женщина и двое мужчин. Ещё восемь жителей получили ранения, предварительно, у одного из них диагностирована акубаротравма.

Всех пострадавших доставили в Шебекинскую ЦРБ бойцы самообороны. Трое раненых находятся в тяжёлом состоянии, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, несколько FPV-дронов атаковали город. Повреждены частный дом, КамАЗ и спецтехника, перебита линия электропередачи. После ещё одного удара загорелся неэксплуатируемый гараж, пожар уже потушен.

В посёлке Пятницкое Волоконовского округа беспилотник атаковал автомобиль. Мужчина получил множественные осколочные ранения, его доставляют в Валуйскую ЦРБ. Также дроны ударили по Ракитному, Разумному и селу Глотово. Повреждены несколько автомобилей и грузовик, в одном из домов загорелась крыша.

Накануне Life.ru сообщал об ударе дрона по микроавтобусу предприятия в селе Грузское Белгородской области. Тогда погибли два человека, ещё шестеро получили ранения.