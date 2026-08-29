Можно отказаться: Юрист назвала 6 принципов новой системы надбавок к пенсиям

Новую систему дополнительной пенсии для работающих россиян предлагают построить сразу на шести принципах — от автоматического подключения сотрудников до запрета на досрочное снятие накоплений. Концепция «установленного пенсионного плана» сейчас прорабатывается участниками рынка, рассказала юрист Елена Рудакова.

«Её суть — создать новый механизм для формирования дополнительной пенсии для работающих граждан», — отметила собеседница «Вечерней Москвы».

Первый принцип — автоматическое подключение работающих по найму к программе при трудоустройстве. При этом человек сможет в любой момент отказаться от участия. Третий предполагает совместные взносы сотрудника и работодателя — для каждой стороны обсуждается тариф до 3,5% зарплаты. Возможно накопление денег на индивидуальном счёте в НПФ, с которым работает компания.

НПФ сможет инвестировать средства для защиты от инфляции и получения дохода, а воспользоваться деньгами предлагается только после достижения пенсионного возраста — досрочно снять их будет нельзя. В итоге механизм должен увеличить долю прежнего заработка, которую человек сможет получать после выхода на пенсию, объяснила эксперт.

Напомним, ранее негосударственные пенсионные фонды предложили автоматически подключать всех работающих россиян к системе дополнительной пенсии. Пока концепцию только предстоит обсудить с Минфином, ЦБ РФ, Минэкономразвития и Минтрудом, поэтому дополнительные отчисления работодателей ещё не утверждены.