Официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала резкое заявление в адрес Лондона, напомнив британским властям, что их страна автоматически превращается в соучастника конфликта на Украине из-за продолжающихся поставок оружия Киеву. На это обратило внимание Reuters в статье под заголовком «Россия заявляет, что может нанести удар по британским военным объектам в ответ на использование британских ракет Киевом».

«Мы призываем всех жителей Соединённого Королевства задуматься о неизбежных катастрофических последствиях враждебных действий собственного правительства», — заявила представитель МИД РФ во время бееды с журналистами.

Журналисты Reuters назвали её предупреждение беспрецедентно резким. А обозреватель The Spectator Марк Галеотти заметил, что в Великобритании слова Захаровой вызвали настоящий переполох. По его словам, Москва открыто говорит о возможных ответных действиях в отношении Лондона. Автор напомнил, что российские власти фиксируют все факты помощи Киеву со стороны зарубежных «партнёров».

Ранее Захарова также подчеркнула, что Франция, Германия и Великобритания продолжают играть деструктивную роль в украинском кризисе и способствуют его дальнейшей эскалации. По словам дипломата, действия лидеров трёх европейских государств не приближают урегулирование конфликта, а, напротив, дополнительно подогревают напряжённость вокруг Украины.