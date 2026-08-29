Нижний Новгород готов рассмотреть проведение концерта Канье Уэста

В Нижнем Новгороде готовы рассмотреть возможность проведения концерта американского рэпера Канье Уэста, если появится соответствующее предложение. Об этом пишет журналист Александр Юнашев со ссылкой на губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Нижний Новгород готов принять Канье Уэста. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

По словам главы региона, определённой позиции относительно потенциального шоу у местных властей сейчас нет. При этом саму идею там обсуждать готовы.

«У меня пока нет информации, что кто-то «за» или «против», но мы, безусловно, готовы были бы рассмотреть любые варианты», — заверил губернатор.

В разговоре также участвовал заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. Он отдельно обратил внимание на спортивную жизнь города и предстоящие матчи Континентальной хоккейной лиги.

«Нижний будет принимать КХЛ, нижегородцы будут этому радоваться», — добавил он.

Возможное выступление Канье Уэста в России в последние дни оказалось под вопросом. 25 августа организаторы заявили, что концерты рэпера в Санкт-Петербурге не отменены, несмотря на отсутствие подписанного договора с «Газпром Ареной».