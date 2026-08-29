Венгерский блогер выучил русский по песням «Тату», «Зверей» и сериалу «Бригада»

Венгерский блогер Рихард Туроци, известный в том числе популярным YouTube-каналом с новостным контентом и публикациями о России, рассказал, как выучил русский язык. По его словам, он не ходил на курсы — ему помогли песни и сериалы. Об этом он заявил РИА «Новости».

«У меня всегда были очень хорошие учителя в языковом плане. При этом они даже не знают, что учили меня русскому. Например, Игорь Матвиенко учил меня русскому, только он об этом не знает. И Валерий Полиенко, который писал тексты для «Зверей» и «Тату», он тоже, очевидно, не знает, что учил меня русскому», — сказал он.

Кроме музыки, Туроци много смотрел культовый сериал «Бригада». Блогер считает, что русский язык важно знать, потому что на крупных языках доступно почти всё мировое знание, а на малых — только чьё-то мнение. Ещё одним стимулом для изучения стала его родословная: у него много славянских корней, и русский как самый большой славянский язык «тянул» его к себе.

Ранее одесские блогеры Кабриолетта и Андрей Мараховский рассказали, что во Львове столкнулись с негативом местных жителей из-за того, что говорили по-русски. Пара приехала во Львов снимать контент, но уже через несколько часов решила уехать в Киев. По словам Мараховского, проблемы начались сразу — сначала на них косо смотрели, а потом двое людей подошли и начали оскорбительно высказываться о «малороссах» и «москворотых».