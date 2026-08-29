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29 августа, 08:57

Не только золото: Какие сокровища скифов ещё может скрывать земля Южной Сибири

Эксперт Дроздов предрёк открытия уникальных памятников скифской эпохи в Сибири

Обложка © Wikipedia

Обложка © Wikipedia

Археологи могут обнаружить в Южной Сибири новые уникальные памятники скифской культуры. Такое мнение высказал руководитель Центра исторической регионалистики Николай Дроздов на Международном буддийском форуме. Наиболее перспективными для исследований учёный считает Туву, Хакасию и юг Красноярского края. По его словам, будущие открытия по масштабу могут сравниться с находками последних десятилетий.

«Не обязательно ими станут изделия из золота, могут быть и уникальные изделия из бронзы, как тот же бронзовый свернувшийся барс», — отметил Дроздов.

Расширить представления о населении региона способна и палеогенетика. Анализ ДНК европейских скифов показал преобладание среди них европеоидных черт, и специалист предположил, что исследования сибирских захоронений могут дать похожие результаты.

Тува уже известна многочисленными артефактами той эпохи. На выставке «Эрмитаж — Тыва: скифское золото Чинге-Тей I» в Кызыле представлены тысячи предметов конца VII — начала VI века до нашей эры, выполненных в зверином стиле.

Чинге-Тей I входит в археологический комплекс «Долина царей» на севере республики. Самым известным его объектом считается курган Аржаан-2, где в начале XXI века обнаружили около 20 килограммов золотых изделий.

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Татьяна Миссуми
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