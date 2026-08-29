Пинчук из «Дома-2» тайно заключила никах с женихом-мусульманином и раскрыла махр

Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук во второй раз вышла замуж, однако о свадьбе поклонникам не рассказывала. Блогер и её возлюбленный Саламбек заключили религиозный брак по мусульманским традициям, сообщает Super.

Пара совершила никах без публичных торжеств и предпочла оставить церемонию личным событием. Пинчук объяснила, что из-за отсутствия информации подписчики поначалу негативно реагировали на её новые отношения.

«Саламбек у меня мусульманин, и между нами был сделан никах. Я, конечно же, это всё не афишировала. Это всё было сделано между нами», — пояснила блогер.

После обряда жениху предстояло преподнести обязательный свадебный дар — махр. Пинчук решила не просить ничего дорогостоящего и выбрала букет цветов, который в итоге оказался далеко не скромным.

Предыдущий брак телезвезды завершился в октябре 2025 года — тогда она официально развелась с Араем Чобаняном. Уже весной в её соцсетях начал появляться новый избранник, лицо которого первое время скрывал стикер со львом. В мае 2026 года звезда «Дома-2» рассекретила своего жениха Саламбека, с которым познакомилась в «Кофемании», а до этого показывала подписчикам помолвочное кольцо, скрывая лицо избранника. По словам Ирины, он помог ей справиться с тяжёлым периодом после расставания.