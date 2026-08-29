Терапия без конца: Как понять, что психолог тянет время ради наживы

Отсутствие заметных изменений после 10–15 встреч может быть признаком того, что терапия затянулась и не приносит пользы, рассказала клинический психолог Марианна Абравитова. По её словам, хороший специалист ориентируется на результат и не должен искусственно удерживать клиента ради заработка.

Насторожиться стоит уже после первой консультации, если человек не почувствовал хотя бы небольшого облегчения или понимания дальнейшего плана работы. Постоянное усложнение проблемы, переход к новым этапам терапии без решения предыдущих тоже должны заставить задуматься.

«Если вы ходите к психологу 10–15 сеансов, платите деньги, но продолжаете «буксовать» на том же месте или чувствуете, что запутались ещё сильнее, чем ощущалось до начала работы, то пора уходить», — подчеркнула собеседница «Вечерней Москвы».

Она добавила, что важны и сами отношения со специалистом. Если доверие и комфорт так и не появились, перед каждой встречей приходится внутренне себя «ломать», а терапия вызывает устойчивое эмоциональное отторжение, продолжать её не стоит.

К слову, гарантии быстрого результата, давление, обесценивание и нарушение личных границ относят к красным флагам некомпетентного психолога. Профессионал также должен открыто объяснять методы работы, формат консультаций, правила конфиденциальности и оплаты.