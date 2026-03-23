Красные флаги терапии: Как найти своего психолога и распознать «фейкового» специалиста

С ростом спроса на психологическую помощь увеличилось и количество людей, называющих себя специалистами без достаточной подготовки, профессиональной этики и чётких границ. О том, как отличить настоящего психолога от человека, который лишь «продаёт себя в красивой упаковке», в беседе с Life.ru рассказал психолог, глава психологического хаба платформы «Просебя» Евгений Глаголев.

Первое, на что стоит обратить внимание, — профильное образование. Важным показателем является дополнительная подготовка в конкретном методе, однако необходимо учитывать уровень обучающей организации и количество часов. При этом ориентироваться по принципу «чем больше дипломов, тем лучше специалист» не стоит.

Некомпетентного психолога часто выдаёт стиль общения с клиентом. Профессионал не навязывает готовые сценарии и не даёт прямых советов, а выстраивает работу так, чтобы человек лучше понял себя и смог самостоятельно разрешить внутренние конфликты. Среди очевидных тревожных сигналов — обещания «решить проблему за 1–2 сессии», гарантии результата, навешивание ярлыков, давление, морализаторство, флирт, обесценивание, грубость или высмеивание. Если рядом со специалистом возникает ощущение, что вас пытаются «сломать ради результата», это серьёзный повод насторожиться.

Иногда проблема не в квалификации: специалист может быть профессиональным, но просто «не вашим». Важно субъективное ощущение безопасности и доверия. Профессионал прозрачно отвечает на вопросы о методах работы, формате сессий, конфиденциальности и способах оплаты. Не стоит автоматически выбирать самого дорогого специалиста. Гораздо важнее понять, кто перед вами и насколько вам с ним комфортно и безопасно. Евгений Глаголев Психолог, глава психологического хаба платформы психологической поддержки и управления состоянием «Просебя»

При выборе психолога важно учитывать его специализацию и соответствие вашей проблеме. Компетентный специалист честно обозначает границы своей работы и при необходимости рекомендует обратиться к другому профессионалу. Частая ошибка клиентов — ожидание быстрого результата: краткосрочное облегчение возможно, но устойчивые изменения требуют времени.

Отдельно эксперт предостерёг от специалистов, использующих околонаучные и оккультные практики. Если вместо научного объяснения звучат термины вроде «чистка рода», «кармические узлы» или «регрессии в прошлые жизни», от такого взаимодействия лучше отказаться.

Дополнительным плюсом является участие психолога в профессиональных сообществах. Например, в профильных реестрах можно проверить специалистов, а сведения об образовании — через «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (ФИС ФРДО).

«При поиске специалиста через онлайн-платформы стоит обращать внимание на систему отбора и проверку документов», — заключил собеседник Life.ru.

