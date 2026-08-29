Туристам на Хайнане запретили драться с обезьянами

Туристов на китайском острове Хайнань попросили не вступать в конфликты с обезьянами. Рекомендации РИА «Новости» передало региональное управление по туризму, культуре, спорту и телевещанию.

«Не следует вступать в конфликт или драться с обезьянами в туристических зонах», — подчеркнули в ведомстве.

Путешественникам также посоветовали не углубляться в девственные тропические леса. Избегать самостоятельных прогулок следует и по охраняемым природным территориям, где вероятность встречи с дикими животными выше. При этом случаев нападения зверей на иностранных гостей на острове не фиксировали. Власти заверили, что Хайнань остаётся безопасным туристическим направлением.

«До настоящего времени мы ни разу не получали сообщений о том, что иностранные туристы подвергались риску из-за диких животных», — сообщили в управлении.

За первый квартал 2026 года Китай посетили 690 тысяч российских туристов — это на 53,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой всплеск стал прямым следствием отмены визовых формальностей, и теперь направление входит в число самых востребованных у путешественников. В АТОР отмечают: продление безвизового режима китайской стороной стало ключевым событием для отрасли и позволит спокойно строить планы на осенне-зимний сезон и следующий год.