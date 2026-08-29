Тесть и тёща футболиста Фёдора Смолова избили незнакомца в Москве из-за ошибки

В одном из жилых комплексов Москвы тесть и тёща футболиста Фёдора Смолова по ошибке избили незнакомца. Игорь Истомин травмировал мужчине шею и ногу, а его жена расцарапала руки, пишет Telegram-канал «Mash на спорте».

Тесть Смолова избил сборщика подписей. Видео © Telegram / Mash на спорте

Всё произошло из-за ошибки. Жена Истомина указала на Андрея Леонова, и Истомин набросился на него. Позже выяснилось, что женщина перепутала Леонова с другим человеком.

По словам пострадавшего, на него напали со спины: сначала попытались ударить головой об стол, потом повалили на пол и стали бить, царапать и наносить другие травмы. В больнице ему диагностировали вывих шеи, ушиб и травму ноги.

Через пару дней Истомин позвонил Леонову, извинился и объяснил, что перепутал его с обидчиком своей жены. Но Леонов извинения не принял, написал заявление в полицию и снял побои. СМИ попытались взять комментарий у Истомина, но тот в грубой форме отказался общаться, назвав журналиста «идиотом».

Тесть Смолова в футболке с надписью «Тесть Смолова». Фото © Telegram / Mash на спорте

Жители ЖК рассказывают, что Истомин часто хвастается своим зятем-футболистом и даже носит футболку с надписью «Тесть Смолова».

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