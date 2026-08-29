В Англии древний римский саркофаг более века использовали как цветочный горшок

Древнеримский саркофаг возрастом около 1700 лет почти два столетия использовали в английском дворце Бленхейм как элемент фонтана, а затем как ёмкость для цветов. Историю необычного применения античного артефакта ранее раскрыла реставрационная организация Cliveden Conservation.

От погребального сооружения сохранилась главным образом беломраморная лицевая панель длиной около двух метров. Она весит более 400 килограммов и украшена рельефами с Дионисом, Геркулесом, Ариадной и другими персонажами античной мифологии.

В XIX веке реликвия оказалась во владении пятого герцога Мальборо. Сначала её приспособили для сбора воды из природного источника, а в начале XX века встроили в каменный сад, где использовали как цветочную ёмкость.

На происхождение мраморной детали сотрудники дворца обратили особое внимание после визита специалиста по древностям в 2016 году. Реставраторы сняли панель со свинцовой ёмкости, очистили, укрепили повреждённые участки и перенесли находку в помещение с постоянным климатом.

При этом сам саркофаг не был полностью неизвестен исследователям: его упоминали в книге о древних мраморах Великобритании ещё в 1882 году. После реставрации античный фрагмент выставили внутри дворца.

Недавно археологические находки вновь привлекли внимание и в России. Life.ru рассказывал о решении учёных сохранить останки Дмитрия Донского внутри найденного саркофага, чтобы в будущем их можно было изучать более совершенными методами.