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29 августа, 10:01

Землю всё-таки заденет: Учёные ждут магнитную бурю 29 августа

Учёные предупредили о риске магнитной бури 29 августа

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Магнитная буря слабого уровня G1 может начаться на Земле 29 августа. Такой прогноз дала Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. По актуальным расчётам, геомагнитный индекс Kp в течение суток способен подняться примерно до 6-.

При этом к полудню полноценная буря ещё не началась. Уже около девяти часов магнитосфера находится в возмущённом состоянии — в жёлтой зоне, однако порог красного уровня пока не преодолён.

Причиной возмущений стало облако солнечной плазмы, которое достигло Земли накануне примерно в 16:00 мск. При его приходе заметно изменились скорость и температура солнечного ветра, однако основная часть выброса, по оценке учёных, прошла в стороне от планеты.

Специалисты считают, что Земля оказалась лишь на периферии плазменного облака. Поэтому воздействие остаётся умеренным: вероятность кратковременного выхода на уровень G1 сохраняется, однако более сильной бури учёные не ожидают. Полная стабилизация геомагнитной обстановки прогнозируется к концу дня.

На самом Солнце тем временем наступило практически полное затишье. Последняя зарегистрированная вспышка произошла 28 августа в 07:22 и относилась к слабому классу C1.1, а утром 29 августа новых вспышек класса C и выше не наблюдалось.

После окончания нынешнего геомагнитного возмущения специалисты ожидают новый спокойный период. Вспышечная активность сейчас оценивается как очень низкая.

Россиян предупредили о мощных магнитных бурях после выброса плазмы на Солнце
Россиян предупредили о мощных магнитных бурях после выброса плазмы на Солнце

Ранее Life.ru рассказывал, почему магнитные бури ожидались именно 27–29 августа. Причиной стала вспышка класса M7.0, после которой в сторону Земли отправилось облако плазмы, а дополнительное воздействие могла оказать корональная дыра. Позднее расчёты стали мягче: модели показали, что основная часть выброса, вероятно, пройдёт мимо Земли и геомагнитные последствия окажутся слабее первоначального прогноза.

Больше новостей о Солнце, магнитных бурях и космической погоде — в разделе «Наука» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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