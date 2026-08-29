Землю всё-таки заденет: Учёные ждут магнитную бурю 29 августа

Магнитная буря слабого уровня G1 может начаться на Земле 29 августа. Такой прогноз дала Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. По актуальным расчётам, геомагнитный индекс Kp в течение суток способен подняться примерно до 6-.

При этом к полудню полноценная буря ещё не началась. Уже около девяти часов магнитосфера находится в возмущённом состоянии — в жёлтой зоне, однако порог красного уровня пока не преодолён.

Причиной возмущений стало облако солнечной плазмы, которое достигло Земли накануне примерно в 16:00 мск. При его приходе заметно изменились скорость и температура солнечного ветра, однако основная часть выброса, по оценке учёных, прошла в стороне от планеты.

Специалисты считают, что Земля оказалась лишь на периферии плазменного облака. Поэтому воздействие остаётся умеренным: вероятность кратковременного выхода на уровень G1 сохраняется, однако более сильной бури учёные не ожидают. Полная стабилизация геомагнитной обстановки прогнозируется к концу дня.

На самом Солнце тем временем наступило практически полное затишье. Последняя зарегистрированная вспышка произошла 28 августа в 07:22 и относилась к слабому классу C1.1, а утром 29 августа новых вспышек класса C и выше не наблюдалось.

После окончания нынешнего геомагнитного возмущения специалисты ожидают новый спокойный период. Вспышечная активность сейчас оценивается как очень низкая.

Ранее Life.ru рассказывал, почему магнитные бури ожидались именно 27–29 августа. Причиной стала вспышка класса M7.0, после которой в сторону Земли отправилось облако плазмы, а дополнительное воздействие могла оказать корональная дыра. Позднее расчёты стали мягче: модели показали, что основная часть выброса, вероятно, пройдёт мимо Земли и геомагнитные последствия окажутся слабее первоначального прогноза.