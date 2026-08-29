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29 августа, 09:55

Украинские солдаты пытались удержать Анновку «мышиной тактикой»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Украинские подразделения использовали «мышиную тактику» при обороне Анновки на Добропольском направлении. Об этом рассказал начальник группы боевого управления Вадим Золотарёв в эфире телеканала «Звезда».

Бойцы ВСУ оборудовали укрытия под жилыми домами и хозяйственными постройками, а также размещались в подвалах. Укреплять позиции в населённом пункте противник мог на протяжении нескольких лет.

«Противник использовал «мышиную тактику» — окапывался под домами, сараями. Заседал в подвалах», — сообщил Золотарёв.

Российские военнослужащие круглосуточно наблюдали за позициями ВСУ. Попытки украинских солдат покинуть убежища, в том числе для поиска продовольствия, фиксировались и пресекались огнём.

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Анновку освободили гвардейцы 114-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии группировки «Центр». Контроль над селом позволил перерезать пути снабжения противника на южных подступах к Доброполью.

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Татьяна Миссуми
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