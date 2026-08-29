Шохин: РФ придётся сохранить высокие расходы на оборону и после мира на Украине

Россия должна будет ещё длительное время сохранять значительные расходы на оборону и безопасность даже после возможного мирного соглашения по Украине. Такое мнение высказал глава РСПП Александр Шохин.

По его оценке, завершение конфликта не приведёт к быстрому возвращению отношений с Европой и НАТО к состоянию до февраля 2022 года. Инерция противостояния, считает Шохин, сохранится надолго.

«Я бы хотел, и многие, наверно, хотели бы, чтобы в 2026 году конфликт завершился мирным соглашением, долгосрочным, приемлемым для России. И поддержанным ключевыми игроками, Соединёнными Штатами в том числе», — сказал глава РСПП.

При этом он указал, что Россия всё равно будет вынуждена учитывать риторику Германии, Евросоюза и Североатлантического альянса. Поэтому, по его словам, сокращать расходы на обеспечение безопасности сразу после возможного урегулирования не получится.

Одновременно бюджету предстоит решать задачи развития экономики и социальной сферы. Шохин считает особенно важной ближайшую трёхлетку, которая должна показать, каким образом страна будет двигаться к показателям национальных проектов на горизонте 2030–2032 годов.

Ранее Александр Шохин уже обращал внимание на необходимость дополнительных расходов бизнеса на безопасность. В июле глава РСПП рассказал об усилении защиты промышленных объектов от беспилотников и ракет: закреплённые за предприятиями подразделения начали получать более мощное вооружение и средства РЭБ, а компании получили возможность закупать технику для противодействия воздушным угрозам.