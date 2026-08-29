Отдых по цене автомобиля: Раскрыты самые дорогие бронирования в отелях РФ за август

Самое дорогое бронирование российского отеля в августе обошлось туристам в 634 тысячи рублей. Рейтинг крупнейших заказов составил сервис OneTwoTrip, с исследованием ознакомились журналисты «Ленты.ру».

Трое взрослых и ребёнок провели шесть ночей в пятизвёздочном спа-отеле Адлера. Каждые сутки отдыха стоили семье в среднем около 106 тысяч рублей. Второе место заняла гостиница в Сочи. Двое путешественников заплатили 556 тысяч рублей за четыре ночи с завтраками — примерно по 139 тысяч за сутки.

Тройку лидеров замкнул Светлогорск. Пара остановилась на неделю в четырёхзвёздочном отеле с включёнными завтраками и оставила там 484 тысячи рублей, или около 69 тысяч за ночь. Суммарная стоимость трёх заказов достигла почти 1,7 млн рублей — как новый автомобиль. При этом рейтинг отражает отдельные самые дорогие бронирования, а не средние цены на проживание в этих городах.

Ранее Life.ru писал, что впервые 5G-роуминг МегаФона стал доступен пользователям в Брунее и на Карибах — Барбадосе, Ямайке и Каймановых Островах, куда турпоток в целом вырос в 1,5 раза год к году. Теперь российским туристам не нужно приобретать местную сим-карту, чтобы оставаться на связи с близкими и пользоваться высокоскоростным интернетом. Роуминг в сетях пятого поколения позволяет быстро передавать данные и комфортно использовать цифровые сервисы.