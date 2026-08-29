Лидеры 17 стран и генсек ООН прибудут на саммит ШОС в Бишкек

Представители 17 государств и семи международных организаций примут участие в юбилейном саммите ШОС в Бишкеке, в том числе ожидается визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Состав участников раскрыла пресс-служба президента Киргизии.

Страны — участницы организации представят лидеры России, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. На встречу также приедут руководители Азербайджана, Армении, Монголии, Того, Турции и Лаоса, вице-президент Вьетнама и вице-премьер Египта.

В расширенном заседании «ШОС плюс» примет участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. К обсуждениям присоединятся руководители ШОС, СНГ, ОДКБ, Евразийской экономической комиссии, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, а также антитеррористической структуры организации.

Главными темами станут международная безопасность, торговля, транспорт, цифровизация, экология и гуманитарное сотрудничество. Отдельно участники обсудят укрепление роли ООН и международного права. По итогам встречи планируется принять Бишкекскую декларацию, посвящённую 25-летию ШОС. Главы государств также подпишут пакет решений и тематических заявлений о дальнейшем развитии объединения.

К проведению международных мероприятий Бишкек готовится в усиленном режиме. Садыр Жапаров уже провёл смотр около 15 тысяч сотрудников силовых и экстренных служб, которым предстоит обеспечивать порядок во время саммита и Всемирных игр кочевников. Саммит ШОС пройдёт в столице Киргизии 31 августа и 1 сентября.