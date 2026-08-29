Россиянки отменяют Стерлигова за призыв бить жён розгами и лишать смартфонов

Бизнесмена Германа Стерлигова хотят привлечь к ответственности за его резкие высказывания о женщинах. Он предложил отбирать у россиянок смартфоны, бить розгами жён и клеймить «блудниц». На высказывания предпринимателя в разговоре с Mash отрегиоровала представитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Елена Крайт.

Активисты организации обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить его слова. Они считают, что такие призывы выходят за рамки эпатажа и могут содержать признаки разжигания насилия и дискриминации.

В последние годы Стерлигов прославился радикальными взглядами на традиционный уклад: он живёт в лесу, создал «Слободу» с запретом на телефоны, развёлся с женой и не раз выступал с идеями о телесных наказаниях для супруг.

Ранее бизнесмен Герман Стерлигов заявил, что женщинам нужно запретить пользоваться смартфонами, потому что они якобы разрушают семьи. По его словам, рост числа разводов совпал с появлением телефонов у женщин. Он уверен, что женщина со смартфоном «неизбежно рискует разрушить брак» и именно гаджеты привели к большому количеству разводов в России.