«Сойдёт с ума и убежит»: Стерлигов призвал лишить женщин смартфонов из-за разводов

Бизнесмен Герман Стерлигов призвал лишить женщин смартфонов, связав их использование с ростом количества разводов. По его словам, именно распространение гаджетов якобы совпало с увеличением числа распавшихся браков. Предприниматель заявил, что женщина со смартфоном «неизбежно рискует разрушить семью».

«Если у женщины есть смартфон в руках, будет развод. Будет, она убежит, сойдёт с ума. Не может человек держать в руках смартфон и не сойти с ума, особенно женщина», — заявил Стерлигов в интервью Аксинье Гурьяновой на YouTube.

Бизнесмен добавил, что в России фиксируется большое число разводов.. И такие показатели, по его мнению, начали появляться после «появления в руках женщины смартфона».

«Вот сейчас 100% разводов. <...> это совпадает по времени с тем, как появился у женщин смартфон. До этого тоже были разводы, но их было несоизмеримо меньше. А сейчас все разводятся. Да, и смартфон у всех в руках. Совпадение? Не думаю», — заявил бизнесмен.

Отметим, что утверждение о «100% разводов» официальная статистика не подтверждает. Напротив, в 2025 году Росстат фиксировал заметное снижение числа расторгнутых браков: только за первый квартал количество разводов сократилось на 26,7% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Число зарегистрированных браков за это время, наоборот, выросло на 4,6% — до 151,4 тысячи.

Герман Стерлигов — российский предприниматель и общественный деятель, получивший известность в начале 1990-х годов как один из первых российских миллионеров; в декабре 1990 года он вместе с партнёрами основал товарно-сырьевую биржу «Алиса». Впоследствии Стерлигов отошёл от традиционного бизнеса, занялся сельским хозяйством и общественно-политической деятельностью, стал придерживаться консервативных, православных и монархических взглядов. Он также известен резонансными высказываниями по вопросам политики, религии и устройства общества.

Напомним, что в октябре 2021 года дочь Германа Стерлигова Пелагея сообщила о разводе с мужем, сыроваром Олегом Сиротой. Пара прожила в браке более 11 лет, у них родилось четверо детей.

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