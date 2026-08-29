Первые заморозки пришли в Центральную Россию в конце августа

Первые заморозки пришли в Центральную Россию в последние дни августа. На севере и северо-востоке ЦФО температура минувшей ночью опустилась ниже нуля, сообщил центр погоды «Фобос».

В Шарье Костромской области столбики термометров показали −0,2 градуса, а в Пошехонье Ярославской области — −0,5. Во Владимирской области минимум составил +1,7 градуса, в Ивановской — +1,3, а в Брянской, Калужской и Рязанской областях температура опускалась примерно до +3.

В Подмосковье холоднее всего оказалось в Черустях — +2,5 градуса. На основной метеостанции Москвы на ВДНХ зафиксировали +10,6, тогда как в Бутове и Михайловском воздух остыл до +7,9 градуса.

Похолодание затронуло и север европейской части России. Минусовые температуры отмечены в Мурманской и Архангельской областях, Ненецком автономном округе, Карелии и Коми. Самой холодной точкой стал посёлок Елецкий в Республике Коми, где было −4,1 градуса.

По прогнозу «Фобоса», Центральной России предстоит пережить ещё одну холодную ночь. На северо-востоке ЦФО вновь возможны заморозки, после чего ночные температуры начнут повышаться.

Похолодание действительно окажется недолгим. Ранее Life.ru писал, что начало сентября в Центральной России ожидается тёплым: синоптики прогнозируют дневную температуру выше климатической нормы.