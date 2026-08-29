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29 августа, 10:32

Лондон заявил о нежелании понижать уровень дипотношений с Москвой

Обложка © freepik / vwalakte

Обложка © freepik / vwalakte

Великобритания не планирует понижать уровень дипломатических отношений с Россией и сохраняет готовность к контактам. Об этом заявил журналистам британский посол в Москве Найджел Кейси.

«Хочу прояснить: у нас нет желания или планов понизить отношения. Я всё ещё здесь, в Москве, и открыт к дискуссиям», — сказал дипломат.

В понедельник Кейси намерен посетить Архангельск и принять участие в мероприятиях, посвящённых 85-летию прибытия первого союзного конвоя «Дервиш». Он напомнил, что во время Второй мировой войны Великобритания и СССР вместе боролись против нацизма.

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Заявление прозвучало на фоне резкого обострения риторики между Москвой и Лондоном. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала резкое заявление в адрес Лондона, напомнив британским властям, что их страна автоматически превращается в соучастника конфликта на Украине из-за продолжающихся поставок оружия Киеву.

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Татьяна Миссуми
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