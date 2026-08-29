«Адмирал Левченко» и фрегат «Неустрашимый» сопроводили суда через Ла-Манш

Российские военные корабли сопроводили два торговых судна через Северное море и Ла-Манш. Королевский флот Великобритании следил за группой, но не предпринимал попыток задержания, сообщается на сайте британских ВМС.

По данным Лондона, большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» сопровождал грузовые суда «Генерал Скобелев» и Sparta, находящиеся под британскими санкциями. Позднее к ним присоединился фрегат «Неустрашимый».

За российской группой наблюдали эсминец HMS Duncan, фрегат HMS St Albans и патрульный корабль HMS Severn. К операции также привлекли вертолёт Merlin. Британцы сопровождали суда до района французского Уэссана, после чего передали наблюдение союзникам по НАТО.

Ранее Life.ru писал, что британский флот в июле 21 день следил за российскими кораблями в Северной Атлантике. В Лондоне тогда также связывали усиленное наблюдение с захватом Smyrtos и проходами российских военных кораблей рядом с торговыми судами. Для слежения британцы задействовали боевые корабли, вертолёты и противолодочную авиацию.