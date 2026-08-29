Кравцов сообщил о готовности системы образования к новому учебному году

Российская система образования полностью готова к началу 2026/27 учебного года. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов беседе с журналистами.

«Система образования готова к началу учебного года. Завершены все необходимые мероприятия», — сказал глава ведомства.

По словам Кравцова, в стране сформировано единое образовательное пространство. Все школы будут работать по общим федеральным программам.

Кравцов такжу сообщил, что к началу нового учебного года потребность российских школ в учителях оказалась ниже, чем годом ранее. Доля вакансий по этой специальности уменьшилась до 1,1%.