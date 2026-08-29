В России за парты в сентябре сядут 17,6 млн детей, из них 1,5 млн первоклашек

В новом учебном году в российские школы пойдут 17,6 млн детей. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Среди них 1,5 млн ребят впервые сядут за парты. Цифры глава ведомства привёл во время открытия новых образовательных объектов с участием президента Владимира Путина.

«В школы пойдут 17 миллионов 600 тысяч школьников, ребят — из них 1,5 миллиона первоклассников», — сказал Кравцов.

Напомним, президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии образовательных учреждений сразу в пяти регионах страны. Церемония прошла во время его визита в Московский педагогический государственный университет.