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29 августа, 11:50

Буданов* призвал перенести останки трижды Героя СССР Кожедуба из Москвы в Киев

Обложка © Wikipedia

Обложка © Wikipedia

Украинские власти хотят перенести останки знаменитого советского лётчика и маршала авиации Ивана Кожедуба в так называемый национальный пантеон «героев». Об этом заявил глава офиса Зеленского Кирилл Буданов*.

По его словам, в офисе долго спорили, кого туда поместить, но в итоге сошлись на Кожедубе — как на человеке из того времени и лётчике. Буданов* также предлагал Сидора Ковпака, но его кандидатуру отклонили, потому что он работал с НКВД.

Иван Кожедуб — один из самых известных советских асов, трижды Герой Советского Союза. Он родился на Черниговщине, жил в Москве и похоронен на Новодевичьем кладбище. Как именно и зачем его хотят перезахоронить на Украине — пока неясно.

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Напомним, украинские власти планируют открыть национальный пантеон на территории Киево-Печерской лавры. Ранее замглавы МИД Польши Марчин Босацкий заявил, что включение Степана Бандеры и Романа Шухевича в украинский «национальный пантеон» может осложнить отношения Киева с европейскими странами. По его словам, Варшава считает их ответственными за массовые преступления против мирного населения.

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*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Наталья Афонина
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