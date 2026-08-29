Турция интенсифицировала переговоры с Россией и Украиной по зерновому коридору

Турция активизировала переговоры с Россией и Украиной о создании нового зернового коридора в Чёрном море. Об этом сообщила турецкая газета Ekonomim со ссылкой на источники в МИД и Минтрансе республики.

По данным издания, Анкара наращивает контакты с Москвой и Киевом на фоне проблем с морскими поставками сельхозпродукции. Турецкая сторона рассчитывает на создание нового механизма безопасности судоходства по примеру договорённостей 2022 года.

Президент Турецкой ассоциации экспортёров зерна Казым Тайджи заявил, что поставки российского и украинского зерна в республику сейчас фактически остановились. По его оценке, перебои уже подтолкнули мировые цены вверх на 4–4,5%.

«Если проблема не будет решена в течение двух месяцев, рост может превысить 10%. Переработанная зерновая продукция имеет жизненно важное значение, особенно для Африканского континента», — сказал Тайджи.

Возобновление поставок важно и для самой Турции, которая является крупным экспортёром пшеничной муки. По словам Тайджи, в прошлом году экспорт соответствующей продукции достиг $13 млрд, и Анкара рассчитывает сохранить сопоставимый показатель в этом году.

Прежняя Черноморская зерновая инициатива действовала с июля 2022 года по июль 2023-го. Россия отказалась продлевать соглашение, указывая, что условия по снятию ограничений на российский экспорт продовольствия и удобрений выполнены не были. Президент России Владимир Путин также отмечал, что значительная часть украинского зерна направлялась не нуждающимся странам, ради которых изначально создавался механизм.

Ещё 22 июля глава МИД России Сергей Лавров говорил, что Москва не получала предложений о возобновлении зерновой сделки. Теперь, по информации турецкого издания, Анкара вновь активизировала контакты с российской и украинской сторонами.