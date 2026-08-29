Путин заявил об обилии информационного мусора в интернете

Интернет сегодня переполнен недостоверными сведениями, поэтому одна из сложных задач педагога — помочь ученику ориентироваться в информационном потоке. На это указал президент России Владимир Путин на встрече с педагогами, студентами и учащимися педагогических классов.

Глава государства обратил внимание, что в Сети наряду с полезными материалами распространяется большое количество сомнительного контента. По его словам, учителю важно помочь ребёнку отличать достоверные сведения от информационного шума.

«К сожалению, в интернете очень много мусора информационно, очень много недостоверных вещей», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что способность педагога разбираться в таком потоке напрямую связана с ещё одним важным фактором — доверием учеников. От этого, по словам российского лидера, зависит и авторитет самого учителя.

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых и реконструированных школ в пяти регионах России. Образовательные учреждения заработали в Москве, Дагестане, Тамбовской области, Уфе и Черкесске в преддверии 1 Сентября.