«Стена дронов» оказалась дырявой: ВСУ столкнулись с проблемами в обороне Доброполья

Украинская «стена дронов» начала работать менее эффективно в районе Доброполья в ДНР из-за нехватки личного состава. Об этом сообщает телеграм-канал «Военная хроника».

По оценке авторов канала, для плотного беспилотного прикрытия нужны не только сами дроны, но и операторы, технические специалисты, связь, боеприпасы и постоянные смены расчётов. При недостатке людей между зонами покрытия появляются разрывы, которыми могут пользоваться штурмовые группы.

«При дефиците личного состава плотность такого покрытия падает, между полосами обороны появляются разрывы, а сама концепция начинает работать значительно хуже», — говорится в публикации.

«Военная хроника» утверждает, что из-за этого российские подразделения получили больше возможностей для продвижения в районе Доброполья. При этом украинский Генштаб публично не подтверждал, что проблемы на этом участке связаны именно со «стеной дронов».

Сам район Доброполья остаётся одним из активных участков фронта. Российские военные источники 29 августа сообщали о боях на восточных окраинах города и попытках нарушить украинскую логистику.

Ранее Life.ru писал о боях за Доброполье и попытках ВС РФ перерезать пути снабжения украинской группировки. По данным российских военкоров, российские подразделения вышли к восточным окраинам города и усилили давление на дороги, ведущие к нему. Контроль над этим узлом может осложнить снабжение украинских сил на соседних направлениях, однако ситуация на линии фронта остаётся динамичной