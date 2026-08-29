Сёрфера из РФ задержали при въезде на Шри-Ланку и заперли с агрессивным соседом

30-летнего москвича задержали при въезде на Шри-Ланку и отправили в миграционную тюрьму с последующей депортацией. Об этом сообщает SHOT.

Задержанный за агрессию на Шри-Ланке китаец ломится в дверь. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, Вадим путешествовал по Азии и прилетел на остров ради сёрфинга. В аэропорту пограничники обвинили его в ведении бизнеса на Шри-Ланке, хотя сам россиянин утверждал, что предпринимательской деятельностью там не занимался.

После задержания москвич провёл три дня в миграционной тюрьме. По его словам, в одной комнате с ним находился гражданин Китая, задержанный из-за агрессивного поведения.

Россиянин утверждает, что сосед постоянно дёргал дверную ручку, требуя выпустить его, а позднее забаррикадировался в душевой. После нескольких дней в изоляторе Вадима депортировали.

С острова москвич улетел во Вьетнам. Уже там, по словам сёрфера, он обнаружил пропажу $120 из багажа. Кто и при каких обстоятельствах забрал деньги, неизвестно.

Ранее российские туристы уже сталкивались с проблемами на Шри-Ланке. Life.ru рассказывал о россиянах, купивших билеты на несуществующий рейс до острова: о проблеме они узнали лишь в день предполагаемого вылета.