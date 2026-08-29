Не только лицеи и гимназии: 65% лучших результатов ЕГЭ принесли ребята из обычных школ

Около 65% выпускников, показавших максимальные результаты на ЕГЭ-2026, учились в обычных общеобразовательных школах, в том числе сельских. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на открытии новых объектов образования с участием президента Владимира Путина.

«65% высокобалльников, ребята, которые набрали максимальное количество баллов, не из специализированных школ, а именно из таких школ — из сельских школ, общеобразовательных школ», — сказал министр.

Кравцов назвал такую статистику важным результатом развития массовой школы. По его словам, высокие результаты выпускников обычных образовательных учреждений свидетельствуют об эффекте проводимых в системе образования изменений.

В целом ЕГЭ-2026 стал рекордным по числу высоких результатов. Ранее Кравцов сообщал, что 330 тысяч участников получили 70 и более баллов — на 52 тысячи больше, чем годом ранее. Всего было зафиксировано 9777 стобалльных результатов.

Ранее Life.ru писал, что серьёзных изменений в ЕГЭ в 2027 году не планируется. Сергей Кравцов отмечал, что экзаменационные задания продолжат синхронизировать со школьной программой, чтобы они проверяли именно изученный на уроках материал. По итогам кампании 2026 года министр также обращал внимание на рекордное число выпускников, набравших 70 баллов и выше.