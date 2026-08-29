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29 августа, 11:52

«Не-по-ко-бе-ли-мый»: Путин пошутил о любви бюрократов к отчётам учителей

Путин назвал бюрократов «непоколебимыми» в вопросах отчётности учителей

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Российские власти стараются освободить учителей от лишней бумажной работы, однако бюрократическая система проявляет завидное упорство. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с педагогами.

Глава государства признал, что сократить объём рутинной отчётности получается не во всех случаях. Говоря о чиновниках, которые продолжают придерживаться привычных требований к оформлению документов, президент обыграл слово «непоколебимый».

«Может быть, не всё получается, потому что бюрократы народ такой, твёрдый. Не-по-ко-бе-ли-мый», — со смехом произнёс Путин.

Президент добавил, что особенно стойко чиновники держатся за собственные представления о том, что именно педагогам необходимо писать и каким образом отчитываться.

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Работу по снижению бумажной нагрузки на педагогов власти ведут уже несколько месяцев. В апреле Путин поручил существенно сократить объём отчётности учителей и других бюджетников, чтобы они могли больше времени посвящать непосредственно своей работе.

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