Путин заявил о повышении престижа профессии учителя в России

Престиж профессии учителя в России продолжает расти. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с педагогами, студентами и учениками профильных классов. По словам главы государства, об изменении отношения к специальности свидетельствует увеличение числа абитуриентов, претендующих на одно место в педагогических вузах.

«У нас сейчас престиж профессии учителя повышается, об этом говорит и количество абитуриентов на каждое место, <…> и балл ЕГЭ при поступлении на педагогические специальности тоже увеличился», — сказал Путин.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что потребность российских школ в учителях оказалась ниже, чем годом ранее. Доля вакансий по этой специальности уменьшилась до 1,1%. Чиновник подчеркнул, что система образования к очередному учебному году полностью готова.