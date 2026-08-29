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Регион
29 августа, 11:16

Путин заявил о повышении престижа профессии учителя в России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Престиж профессии учителя в России продолжает расти. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с педагогами, студентами и учениками профильных классов. По словам главы государства, об изменении отношения к специальности свидетельствует увеличение числа абитуриентов, претендующих на одно место в педагогических вузах.

«У нас сейчас престиж профессии учителя повышается, об этом говорит и количество абитуриентов на каждое место, <…> и балл ЕГЭ при поступлении на педагогические специальности тоже увеличился», — сказал Путин.

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Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что потребность российских школ в учителях оказалась ниже, чем годом ранее. Доля вакансий по этой специальности уменьшилась до 1,1%. Чиновник подчеркнул, что система образования к очередному учебному году полностью готова.

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Татьяна Миссуми
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