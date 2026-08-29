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29 августа, 11:50

Путин назвал закрытие малых школ плохим решением для России

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Закытие малых школ в России является плохим решением, заявил президент Владимир Путин в ходе общения с педагогами, студентами и учащимися педклассов. Так глава государства ответил участнику встречи, который указал на нехватку учителей-предметников в сёлах. В решение проблемы он предложил привлекать к образовательному процессу внешние ресурсные организации.

«Это хорошая идея, правильная абсолютно. Другой способ решить проблему — закрывать малые школы — для России, с её огромной территорией, плохое решение», — сказал российский лидер.

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Также в ходе встречи Владимир Путин завил, что технологии хоть и будут всё активнее внедряться в российское образование, но никогда не заменят реального учителя. Президент связал это с особой ролью педагога.

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Матвей Константинов
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