Путин назвал закрытие малых школ плохим решением для России

Закытие малых школ в России является плохим решением, заявил президент Владимир Путин в ходе общения с педагогами, студентами и учащимися педклассов. Так глава государства ответил участнику встречи, который указал на нехватку учителей-предметников в сёлах. В решение проблемы он предложил привлекать к образовательному процессу внешние ресурсные организации.

«Это хорошая идея, правильная абсолютно. Другой способ решить проблему — закрывать малые школы — для России, с её огромной территорией, плохое решение», — сказал российский лидер.

Также в ходе встречи Владимир Путин завил, что технологии хоть и будут всё активнее внедряться в российское образование, но никогда не заменят реального учителя. Президент связал это с особой ролью педагога.