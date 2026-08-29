Звёзды выбрали четвёрку: Какие знаки зодиака поймают удачу в сентябре

Девы, Весы, Львы и Раки могут оказаться главными счастливчиками сентября 2026 года, спрогнозировала астролог Арина Устимова. По её словам, первый месяц осени станет периодом возвращения к реальности и потребует от многих конкретных решений.

Для Дев главным событием станет новолуние 11 сентября, которое откроет новый личный цикл. Представителям знака мистик советует использовать месяц для старта проектов, перемен в работе, наведения порядка в финансах и заботы о здоровье. Главное условие для удачи — перестать бесконечно готовиться и перейти к действиям.

Весам благоприятные возможности могут открыться во второй половине месяца. Ожидается возвращения уверенности и ясности, а перспективными направлениями станут переговоры, знакомства и совместные проекты. Львам особенно важен конец сентября: после 28-го числа прогноз сулит им возможность громко заявить о себе, добиться признания или успешно запустить новый проект.

Раки после непростого начала месяца смогут активнее отстаивать собственные интересы. Им эксперт предрекает полезные знакомства, новые предложения и важные разговоры. Успех, по её оценке, будет зависеть от инициативы, однако открытых конфликтов лучше избегать.

«В целом удача в сентябре придёт к тем, кто сможет подтвердить свои намерения конкретными действиями», — заключила собеседница сайта MK.ru.

Ранее астролог рекомендовала школьникам проявлять активность с 1 сентября. По её словам, положение Меркурия во Льве символически связано с интеллектом, речью, обучением и стремлением проявлять себя.